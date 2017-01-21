Murat Boz: Ruh ikizimi buldum!

Magazin - 21 Ocak 2017 17:41

1 yıldır oyuncu Aslı Enver ile birlikte olan popçu Murat Boz şöyle dedi:"İlk görüşte aşka inanırım ama tanıdıkça gördüklerim beni ona daha da bağlar. Aslı'yla olan ilişkimde çok oluyor bu. Yaptıklarıyla beni kendine daha çok bağlıyor. Ruh ikizimi buldum."