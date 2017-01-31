Murat Boz, Rus şirketinden neden veto yedi?

Majestic Film’in Maşa ve Koca Ayı çizgi filmi için anlaştığı Murat Boz’a Rus şirketten veto geldi.

Magazin - 01 Şubat 2017 06:00
Murat Boz, Rus şirketinden neden veto yedi?
Rusya merkezli yapım şirketi Animaccord Animation Studios’un haklarını elinde bulundurduğu “Masha and The Bear” (Maşa ve Koca Ayı) adlı çizgi film, 21 Nisan’da vizyona girecek.

Aslı Enver hastanede Murat Boz'u yalnız bırakmadı!

Aslı Enver hastanede Murat Boz'u yalnız bırakmadı!



Majestic Film’in Animaccord Animation Studios ile yaptığı anlaşma ile Türkiye’de yayınlanacak olan çizgi filmin seslendirmesi için, son dönemde referandumda ‘evet’ videosuyla gündeme gelen Murat Boz’la anlaşma yapılmıştı. Ancak Medyatava’nın edindiği bilgiye göre, Rus şirketten gelen talep üzerine Boz’la yapılan anlaşmanın feshedildiği iddia edildi.

Aslı Enver'i rolüne Murat Boz hazırladı!

Aslı Enver'i rolüne Murat Boz hazırladı!





Aslı Enver ile Murat Boz'un aşk pozları!

Aslı Enver ile Murat Boz'un aşk pozları!



KAYNAK: medyatava.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Murat Boz

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı
  • Zuhal Topal'dan yeni hamle!
  • Yaza damga vuracak dekolte modası!
  • Demet Akalın'dan estetiksiz paylaşım!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

MAGAZİN HABERLERİ

  • Deniz Seki'den yeni kitap!
  • Geldi bahar ayları gevşedi...
  • Evini sanat merkezine çevirdi!
  • Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
  • "İlk günkü gibi devam edeceğiz"
  • Sertab Erener'in panik anları!
  • Düğünleri ertelendi!
  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • O fotoğraflara ilk açıklama!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
  • İlker Kaleli'den film açıklaması!
  • Evlilik programlarının saati değişiyor
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı
Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!