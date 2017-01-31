Murat Boz, Rus şirketinden neden veto yedi?
Majestic Film’in Maşa ve Koca Ayı çizgi filmi için anlaştığı Murat Boz’a Rus şirketten veto geldi.
Magazin - 01 Şubat 2017 06:00
Rusya merkezli yapım şirketi Animaccord Animation Studios’un haklarını elinde bulundurduğu “Masha and The Bear” (Maşa ve Koca Ayı) adlı çizgi film, 21 Nisan’da vizyona girecek.
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Majestic Film’in Animaccord Animation Studios ile yaptığı anlaşma ile Türkiye’de yayınlanacak olan çizgi filmin seslendirmesi için, son dönemde referandumda ‘evet’ videosuyla gündeme gelen Murat Boz’la anlaşma yapılmıştı. Ancak Medyatava’nın edindiği bilgiye göre, Rus şirketten gelen talep üzerine Boz’la yapılan anlaşmanın feshedildiği iddia edildi.
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KAYNAK: medyatava.com
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