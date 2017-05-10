Murat Boz: Tüm iddialar asılsız

Önceki akşam Kuruçeşme’de görüntülenen Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile ihanet yüzünden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi. Boz, "Tüm iddialar asılsız, hiçbiri doğru değil" dedi.

Magazin - 11 Mayıs 2017 05:00
Murat Boz: Tüm iddialar asılsız
Önceki akşam Kuruçeşme’de görüntülenen Murat Boz, ‘İşte Benim Stilim’ yarışmacılarından Bahar-Nihal Candan kardeşlerle Eser Yenenler’in villasındaki partide kaçamak yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Murat Boz, “Tüm iddialar asılsız, hiçbiri doğru değil. Sizce böyle bir şey olabilir mi ya?” dedi.

Sevgilisi Aslı Enver ile ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasına gülerek karşılık veren Boz, “Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evimiz, yerimiz belli. Her şey tamamen abartı ve kurgu. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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