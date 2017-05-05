Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?

Murat Boz ve Aslı Enver aşkının sona erdiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının Enver’le birlikte oturdukları Yeniköy’deki evden de taşındığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Magazin - 06 Mayıs 2017 06:00
Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?
Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver aşkı sona erdi. Ünlü şarkıcı, Enver’le birlikte oturdukları Yeniköy’deki evden taşındı.

Murat Boz ve Aslı Enver, beraberliklerini noktaladı. Çift, 10 gün önce ayrılık kararı aldı. Bu kararın ardından Murat Boz, Enver’le birlikte yaşadıkları Yeniköy’deki evden taşındı. Eşyalarını toplayıp yeni bir ev arayışına giren şarkıcı, gece gezmelerine de başladı.

Boz’un önceki gece “İşte Benim Stilim”le ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle eğlenmesi ilişkinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarını gündeme getirdi.

Açıklama yapan Boz, “Hakkımda çıkan ‘ihanet’ haberleri tamamıyla gerçe dışıdır” dedi. Enver ise suskunluğunu korudu.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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