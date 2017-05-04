Yakın arkadaşı Eser Yenenler ile Emirgan’daki bir mekanda buluştu. İkiliye ‘İşte Benim Stilim’de yarışan Nihal Candan-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez eşlik etti.
Murat Boz daha sonra Eser Yenenler’in Levazım’daki villasına gitti. Kızlar da hemen arkalarından geldi. Ev partisinden sabah 05.00’te ilk ayrılan Özge Bitmez oldu. Flaşlar patlayınca devreye sitenin güvenliği girdi.
BÜYÜK TAKTİK!
Habercilerin uzaklaştığını düşünen Nihal-Bahar Candan kardeşler 05.40’da villadan çıktı. Objektifleri fark edince bağırıp çağırmaya başladılar ve yüzlerini saklamaya çalıştılar.
Yenenler’in güvenlik görevlilerine “Eğer bu olay, gazetelere yansırsa, ‘Evime Murat Boz değil, şoförü Erdal’ın bir şey almak için geldiğini söyleriz” dediği duyuldu. Nihal Candan, sosyal medya hesabından Özge Bitmez ile bu kareyi paylaştı. Murat Boz ve Aslı Enver, 1,5 yıldır aşk yaşıyor.
Kaynak: posta.com.tr
Murat Boz ve Eser Yenenler'in kaçamak geccesi!
Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile önceki gecce eğlence turuna çıktı.Magazin - 05 Mayıs 2017 08:00
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