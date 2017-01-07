"Dönerse Senindir" filminin Antalya galasına başrol oyuncuları Murat Boz ve Yasemin Allen birlikte katıldı. Gala öncesi Murat Boz, Vodafone Arena'daki terör saldırısından yaralı olarak kurtulan polis memuru Zafer Şentürk ricası üzerine polisin Konya'daki kız arkadaşı Tuğçe Dığrak'a evlenme teklif etti. Zafer Şentürk, bu kaydı WhatsApp üzerinden kız arkadaşına gönderdi. Tuğçe Dığrak ise mesaja, “Evet, seni çok seviyorum” diye evlilik teklifini kabul etti.
Murat Boz yaralı polis için evlilik teklif etti
Murat Boz, Beşiktaş saldırısında yaralanan polisin kız arkadaşına evlenme teklifine aracı oldu.Magazin - 07 Ocak 2017 23:00
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