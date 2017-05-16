Konser maratonuna başlayan Murat Boz kendisini işe verdi. Son olarak Tuzla'da verdiği konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan başarılı popçu, Aslı Enver ile ilgili soru almamıştı. Ayrılık üzerine hiçbir açıklamada bulunmayan taraflar birbirlerinin fotoğraflarını da Instagram hesabından silmedi ve birbirlerini takibi bırakmadı.
Murat Boz'un bugün paylaştığı bir videoda kendisini takip eden Aslı Enver'e sanki bir mesaj niteliğindeydi. Konsere hazırlanan Boz, provadan bir görüntü paylaştı. Videoda "Elveda Deme" isimli şarkıyı söyleyen yakışıklı popçunun sözleri oldukça dikkat çekiciydi.
İşte Murat Boz'un Instagram'dan paylaştığı o şarkının sözleri:
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
İyi günümde dar günümde
Sen hep orda yanıbaşımda
Ne oldu da ayrılmaya
Bunca heves anlatsana
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!
Murat Boz'un sosyal medya hesabından paylaştığı "Elveda Deme" isimli şarkı dikkat çekti. Şarkının sözlere Aslı Enver'e mesaj gibiydi.Magazin - 16 Mayıs 2017 16:10
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