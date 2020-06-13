Murat Boz'dan aşk itirafı: "Merak etmenizi anlıyorum..."

Corona virüs nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Murat Boz, evinin kapılarını '2. Sayfa'ya açtı. Karantina dönemiyle ilgili, "En büyük çıkarımım zaman oldu" diyen Murat Boz, "Sevdiklerimizle daha çok vakit geçirmek lazım, bunları öğrendik. Hayatta en önemli şey aile" dedi.Ünlü şarkıcı ailesinin şehir dışında olduğunu ve ilk iş onları görmek olduğunu söyledi. Boz evde nasıl vakit geçirdiğini ise şu sözlerle anlattı:"Uzak olduğum bir şey değil evde yaşamak. Evcimen bir insanım. En göze çarpan yeteneğim hamur işleri oldu. Lahmacun yaptım, daha sonra katmer yaptım."Özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, Murat Boz öyle yanıt verdi:Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olursa zaten bilirsiniz, açıklarım.