Murat Boz'dan 'Kardeşim Benim' itirafı!

Magazin - 15 Mayıs 2017 15:30

Murat Boz önceki gün Tuzla'da bir konser verdi. Konserden önce basın mensuplarının önüne çıkan Boz, soruları yanıtladı. "Aslı Enver ile ilgili soru sormazsanız röportaj veririm" diye şart koşan şarkıcıya muhabirler yazı nasıl geçireceğini sordu.Bu soruya "Yazın önce film çekeceğim. Kardeşim Benim 2'yi çekeceğiz sonra da tatil yapacağım" diyerek cevap veren Murat Boz'a muhabirler bu sefer "aynı kadro ile çekilecek film?" diye sordu. Boz, "Kadro ile ilgili ben bir şey bilmiyorum. Onu prodüktöre sorun" dedi.Murat Boz ayrıldığı sevgili Aslı Enver'le 'Kardeşim Benim' filminin setinde tanışmıştı. Bu yaz ikincisi çekilecek olan filmde rol alacak olan Aslı Enver'in ayrılığın ardından "Murat varsa ben yokum" diyerek rest çektiği bunun üzerine de filmin iptal edildiği iddia edilmişti. Murat Boz ve Burak Özçivit'in rol alacağı filmde bakalım Aslı Enver de olacak mı? Murat Boz'un bu açıklamasından anlaşılan o ki Kardeşim Benim 2 bu yaz çekilecek.