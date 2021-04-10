Murat Boz'dan koronavirüs itirafı: "Haberler ne yazık ki doğru"

Ünlü şarkıcı Murat Boz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Boz, durumunun iyi ve evde karantinada olduğunu söyledi

10.04.2021 18:30 Magazin

Murat Boz'dan koronavirüs itirafı: "Haberler ne yazık ki doğru" Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, evde karantinada olduğunu belirtti. Murat Boz, kurallara uyulması konusunda da takipçilerini uyardı.

İşte Murat Boz'un o açıklaması:

"Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
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