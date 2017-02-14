Murat Boz'dan zehir zemberek açıklama!
Bir Instagram kullanıcısı DM'den Murat Boz'la tartıştığını iddia etti.Magazin - 14 Şubat 2017 17:56
Bu iddialar çok farklı yönlere çekilince Boz isyan etti. Resmi internet adresinden zehir zemberek bir açıklama yayınlayan Murat Boz bu açıklama ile iddialara da cevap vermiş oldu. Murat Boz, “Sosyal medyada serbestçe atıp tutan bir sosyopatın uydurduğu ve yalan olduğu apaçık belli olan bir mesajı gerçek sanıp hakkımda uydurma haberler yayanlara yazıklar olsun! Yalan haber üreten ve yayan hasta kişiliklerden uzak durun lütfen.” yazdı.
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