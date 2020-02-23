Murat Boz'la Aslı Enver'in aralarına Uraz Kaygılaroğlu mu girdi?

Günün iddiası! Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı?

Aslı Enver, Hadise'yi neden sildi?

3 yıldır birlikte olan Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver 4 ay önce yollarını ayırmıştı ancak sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe devam ediyorlardı. Barışıp barışmayacakları merak edilen çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi.Aslı Enver geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ile görüşmeye başlamış ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamış ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürmüştü. Anlaşamayacaklarını anlayan çift görüşmeyi sessiz sedasız kesmişti. Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun görüşmesi Murat Boz'u harekete geçirdi. Boz, Aslı Enver'i sosyal medya hesabından tamamen sildi. Bu hamle karşısında kayıtsız kalmayan Aslı Enver de Murat Boz'u silerek şimdilik aşklarını tarihe gömdü. (Kaynak: posta.com.tr)