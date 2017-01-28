Murat Boz'un annesi yoğun bakımda

Magazin - 28 Ocak 2017 16:49

Murat Boz'un annesi Nedret Boz hastaneye kaldırıldı. Hastaneden Nedret Boz hakkında açıklama geldi.İşte o açıklama;"Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, Cuma günü Acıbadem Kadıköy Hastanesi’ne gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir."Anne Boz'u hastanede çocukları ve eşi yalnız bırakmadı.Nedret Boz'un sosyal medyada oğlu Murat Boz hakkında yapılan ağır eleştiriler nedeniyle rahatsızlandığı iddia edildi.Murat Boz bu video sonrasında bazı kesimlerden tepki almıştı;