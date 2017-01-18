Murat Boz'un sabah sporu!
Murat Boz spor sonrası görüntülendi.Magazin - 19 Ocak 2017 07:00
Murat Boz önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor salonu çıkışı habercilerle karşılaşan ünlü şarkıcı "Turneden dolayı sporu biraz ihmal etmiştim, açığı kapatmaya çalışıyorum" dedi.
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