Murat Boz'un sabah sporu!

Murat Boz spor sonrası görüntülendi.

Magazin - 19 Ocak 2017 07:00
Murat Boz'un sabah sporu!
Murat Boz önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor salonu çıkışı habercilerle karşılaşan ünlü şarkıcı "Turneden dolayı sporu biraz ihmal etmiştim, açığı kapatmaya çalışıyorum" dedi.

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