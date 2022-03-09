Murat Boz'un seksi dansı olay oldu…

YouTube Müzik Trenlerine giren Murat Boz’un sözü ve müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan, Ali Barış Ata‘ya düzenlemesi Ozan Bayraşa imzalı yeni şarkısı “Harbi Güzel” in klibindeki dans sahneleriyle de tam not aldı. Bedirhan Güzel yönetmenliğinde çekilen klip kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan klibi oldu.2007 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü Maximum’un klibinde dans etmiş ardından geçen 15 yıl sonra ilk defa klibinde dans eden Murat Boz, klibi için Dans Fabrikasından koreograf Ömer Yeşilbaş ile çalıştı. Murat Boz‘a klibinde Çisil Sıkı eşlik etti.Murat Boz‘un klibindeki seksi dansına binlerce mesaj gelirken, en çok gelen mesajın başında “O dansçının yerinde ben olmak istiyorum” oldu."Harbi Güzel" şarkısıyla müzik listelerine bütün platformlarda birinci sıraya yerleşen Murat Boz, sosyal medyanın da lideri oldu. Tiktok'ta adeta büyük bir akım haline gelen ‘Harbi Güzel' şarkısı için dinleyiciler tarafından binlerce video çekilerek, rekoru kırdı.