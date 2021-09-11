Murat Boz'un son paylaşımı olay oldu: Hacklendin mi?

Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından ve O Ses Türkiye'nin değişmez jürilerinden biri olan Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2001 senesindeki halini gösterdi. Fotoğrafı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü Boz'un şu anki hali ile 20 yıl önceki hali arasında dağlar kadar fark vardı.Instagram'dan "2001" yazıp kum saati emojisiyle fotoğrafını paylaşan Boz, kısa süre içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı. İbrahim Büyükak, Seda Sayan, Tuba Büyüküstün, Pınar Altuğ Atacan, Seda Bakan Erel, Kaan Yıldırım gibi ünlülerin beğenisini alan fotoğrafın altına yorumlar da yağdı.Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, Boz'un fotoğrafının altına,"Hacklendin mi?" sorusunu sorarak herkesi güldürdü. Takipçileri ise Boz'un o haline inanamadı ve "Bu Murat Boz mu?" sorusunu sordu.