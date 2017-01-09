Murat Ceylan ayağını kırdı!

Magazin - 09 Ocak 2017 17:47

Yeni albüm çıkaran ve klip çekecek olan Ceylan haberi Instagram sayfasından şu mesajla duyurdu:"Tüm takipcilerime merhaba! Dün gecce yasadığım sıkı bir kar topu savaşından sonra, sıra bu basarılı performansımın ödülünü almaya gelmişti ve otoriteler bana uzun süren oylamalar sonucu, sol ayak bileğimin kırılmasını ve bağlarımdan bazılarının geçen ödem sonucu perşembe günü belli olacak sonuca göre (operasyon ya da değil..) ödülünü layık gördüler! -Hayır yani acayip bir tempomun içinde bu nasıl beni buldu anlamıyorum 6-7 hafta bununla mücadele edeceğim sinirden ayağıma çekiçle vurmak istiyorum! Neyse artık basa gelen çekilir.... -Buradan da "which way" icçn klip çekimlerimin erteleneceği haberini de vermek isterim! Neyse moral bozmuyoruz! C.Ronaldo gibi toparlayacağım kendimi.. -Motivasyon mesajlarınıza hayır demem."