Murat Dalkılıç cep telefonuyla klip çekti!

Söz ve müziği Murat Dalkılıç’a aranjesi Öğünç Başara ait olan Epik albümünün “Daha iyisi gelene kadar” şarkısına Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç kendi cep telefonuyla Avustralya'da klip çekti.

Müzik - 23 Ocak 2017 17:29
Murat Dalkılıç cep telefonuyla klip çekti!
Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği Epik albümünün 3. klibi olan daha iyisi gelene kadar şarkısının kurgu ve montajı ünlü sanatçı tarafından yapıldı.


Avustralya’nın en önemli outdoor (dış mekan) müzelerinden birisi olan Sovereign Hill, Sydney Limanı, Ünlü Opera Evi ve Sydney Liman Köprüsü mekanlarında çekilen klip 4 saat sürdü. Görüntü kalitesi ve kurgusu bakımından çok beğenilen klip sıfır maliyetiyle ilgi çekti. Epik albümünün ilk klibi “Ben Bilmem” 140.000 TL ikinci klibi “Soktuğu Duruma Bak” ın 100.000 TL’lik maliyetinden sonra 3. klibini cep telefonuyla sıfır maliyete çekmesi ilgi odağı oldu.

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Bağlantılar: Murat Dalkılıç

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