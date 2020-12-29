Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in hayalini gerçekleştirecek

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalama kararı alan ünlü oyuncu Hande Erçel ile başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç’ın işbirliklerinin devam edeceği öğrenildi. Animasyon film şirketi olan Murat Dalkılıç, eski sevgilisinin hayali olan 'Dollyphant' adlı çizgi filmi, birlikte oldukları dönem hayata geçirmişti.Ünlü çiftin ayrılmasının ardından projenin ne olacağı merak konusu olurken Murat Dalkılıç'tan hamle geldi. Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, söz konusu projenin sorulması üzerine 'Pandemi nedeniyle prodüksiyon işlerini durdurduk. Fakat bir ay sonra yeniden başlıyoruz' açıklamasını yaptı.Murat Dalkılıç ile Hadise yılbaşı akşamı dijital olarak konser verecek. İkili, TikTok platformunun yılbaşı için özel olarak organize ettiği gecede sahne alacak. Gece TV8'de yayımlanacak. [Kaynak: aksam.com.tr]