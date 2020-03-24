Murat Dalkılıç: "Hande'yi çok seviyorum"

Türkiye radyolarında ilk kez Süper FM frekansıyla aynı anda Süper FM'in Instagram hesabından canlı yayınlanan ‘Duygu Atakan'la #EvdenYayındayız’ın 23 Mart Pazartesi akşamı ilk konuğu olan Murat Dalkılıç, canlı yayın boyunca önemli açıklamalarda bulundu.Duygu Atakan'ın 'Karantinada günlerinin nasıl geçtiği' sorusuna; “Sabah uyandığında mutlaka sporumu yapıyorum, kitap okuyorum. Evde 4-5 arkadaşım ve Hande ile kalıyoruz. Dışarından hiç temasta bulunmuyoruz.” yanıtını verdi.Yeni albümü 'Afete' ile ilgili de konuşan Murat Dalkılıç, 'Afeta ve Müjgan' şarkısına klip çektiği müjdesini de sevenleriyle paylaştı.Duygu Atakan, Murat Dalkılıç'ın dün kendi Instagram sayfasında yaptığı canlı yayınına katılan sevgilisi Hande Erçel ile çok konuşulan görüntüleri ile ilgili, 'Hande o an spontane mi katıldı? En sevdiği şarkı 'Son Liman' olduğu için mi yayına girdi? sorusuna “Beraber kalıyoruz. O şarkıda içinden geldi. Sonra ben de izlediğimde 'Çok tatlısın’ dedim.” şeklinde yanıt veren başarılı popçu, “Çok seviyorum Hande'yi” sözleriyle de aşkını bir kez daha haykırdı.