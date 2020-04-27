Murat Dalkılıç ile Hande Erçel arasında Merve Boluğur krizi!

Hande Erçel'i duygulandıran tablo!

Murat Dalkılıç: "Hande'yi çok seviyorum"

Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel eşlik etti!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Takvim'in haberine göre; Dalkılıç'a bir takipçisi "Merve Boluğur için yazdığınız 'Kırk Yılda Bir Gibisin' şarkısını söyler misiniz?" mesajını yolladı.Eski eşinin adının geçtiği sırada yanında sevgilisi Hande Erçel olan Murat Dalkılıç ise bir an ne yapacağını şaşırdı. Şarkıcı, daha sonra durumu toparladı. Murat Dalkılıç, eski eşi için yazdığı söylemek yerine de Erçel için kaleme aldığı ve "Yandık ya yandık; hey yavrum hey. Sen insansan diğerleri ney" sözleriyle dikkat çeken 'Müjgan' şarkısını seslendirdi.Canlı yayında yaşanan bu kriz sonrası da sosyal medyada Merve Boluğur ile Hande Erçel hayranları atıştı.Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015 yılında evlenmiş 2 yıl sonra da yollarını ayırmışlardı. Dalkılıç biten evliliğinin ardından oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel - Murat Dalkılıç çiftinin ilişkisinin adım adım evliliğe gittiği konuşuluyor. (Kaynak: takvim.com.tr)