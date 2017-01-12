Murat ile Merve sosyal medyada birbirlerine kur yaptı!

Magazin - 12 Ocak 2017 21:25

2015 yazında nikah masasına oturan ünlü çift, Instagram üzerinden birbirleriyle yazıştı. Murat Dalkılıç, sahnedeki bir fotoğrafını "Herkes şarkı söylesin! Şarkı söylemekten çekinmeyin, bütün şarkıların hepsi sizin duygularınızın bir dili olsun, içinizdekileri istediğiniz gibi haykıra haykıra anlatabilin diye yapılıyor..." notuyla birlikte paylaştı. Dalkılıç'ın bu paylaşımına onlarca yorum gelirken bu kişilerden biri de eşi Merve Boluğur'du. Boluğur, eşinin sözlerine "Ben de söyleyeyim mi?" diye yorum bıraktı. Yakışıklı popçu ise eşine "Sen söylemezsen olmaz" cevabını verdi.