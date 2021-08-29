Murat Dalkılıç: “Mankenler yerine beni tercih etmelerinin bir sebebi var”

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kayseri'de bulunan estetik ve güzellik merkezinin açılışı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzellik merkezi açılışında genelde kadın ünlü isimleri, mankenleri görmeye alışkın olduklarını ve şaşırdıklarını söyleyen muhabire Dalkılıç; “Ben de şaşırdım, demek ki ben de ışık görmüşler, Kayseri’de öyle bir algı yaratmışız.” diye espirli bir yanıt verdi.Muhabirlerin kendisi için yakışıklı, cool yakıştırmalarına gülen Dalkılıç; “Bugün sakallarımı bile kesmeden geldim.” diyerek mütevazı bir cevap verdi.Açılışta kurdele kesen ve iyi dileklerini dile getiren Dalkılıç, en kısa zamanda da Kayseri’de konser vermek istediğini söyledi.