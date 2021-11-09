Murat Dalkılıç’ı şaşırtan yorum: “Bugün hepsi senden ünlü”

Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'le birlikte “Dayı Şov” adlı programa konuk oldu. Son iki haftada önce Okan Bayülgen'i ardından da Hülya Avşar'ı konuk eden ‘Dayı’, Dalkılıç’a programın yeni seviyesine uygun derecede ünlü olup olmadığını sorgulayarak takıldı.“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü” diyen Dayı’ya Dalkılıç, “Dünyanın en güzel hissi, boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun” yanıtını verdi.