Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'le birlikte “Dayı Şov” adlı programa konuk oldu. Son iki haftada önce Okan Bayülgen'i ardından da Hülya Avşar'ı konuk eden ‘Dayı’, Dalkılıç’a programın yeni seviyesine uygun derecede ünlü olup olmadığını sorgulayarak takıldı.
“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü” diyen Dayı’ya Dalkılıç, “Dünyanın en güzel hissi, boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun” yanıtını verdi.
Pınar Deniz, 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde rol almıştı.
Bensu Soral, Murat Dalkılıç'ın "Kader" isimli şarkısına çekilen klipte oynadı.
Zeynep Bastık ise bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapmış ayrıca ikili 'Lüzumsuz Savaş' şarkısında düet yapmıştı.
Murat Dalkılıç’ı şaşırtan yorum: “Bugün hepsi senden ünlü”
Dayı Şov'a katılan Murat Dalkılıç kendisiyle ilgili bir yorumla şoke oldu. Dalkılıç'ın ünlü olup olmadığını sorgulayan Dayı, "Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü!" dedi.
09.11.2021 10:42 Magazin