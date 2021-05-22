Murat Dalkılıç'ın yeni gözdesi!

Başarılı sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin genç ismi Alya yeni teklisi “İstanbul Düşüyor” adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Yapımcılığını Murat Dalkılıç’ın üstlendiği şarkının, söz ve müziğini Zeki Güner hazırlarken klibin yönetmen koltuğuna ise Elif Demiralp oturdu.İstanbul Düşüyor teklisinin klibi için yaklaşık 1 buçuk aylık eğitim alan güzel şarkıcı, “Benim için çok özel bir çalışma oldu. Klip için lirik dans eğitimleri aldım. Murat Dalkılıç’ın desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje için çok çalıştık. Umarım dinleyenlerin de keyif aldığı uzun soluklu bir şarkı olur” dedi.