Murat Dalkılıç'tan ilginç paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Murat Dalkılıç, ilginç bir paylaşım yaptı.

Magazin - 28 Nisan 2017 23:55
Murat Dalkılıç'tan ilginç paylaşım
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Murat Dalkılıç, Instagram'dan yaptığı paylaşımının altına "Kuliste hanımları beklemek isimli sanatımız" notunu düştü.


Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Dalkılıç'ın paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.
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