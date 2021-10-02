Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Murat Dalkılıç: Beni eşcinsel sanıyorlardı!

Son olarak Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftiyle tatil için Bozcaada'ya giden Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'tan yeni bir paylaşım daha geldi. Bağ bozumu şenliğine katılıp üzüm toplayan ünlü çiftten Murat Dalkılıç, güzel oyuncu ile yeni karesini paylaşıp 'bağ bozumu' notunu düştü.