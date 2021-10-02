Murat Dalkılıç: Beni eşcinsel sanıyorlardı!
Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!
Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süren yalnızlığını Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. Geçtiğimiz gün sevgilisiyle lunaparkta çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü popçu, bu kez üzüm toplarken verdikleri pozu paylaştı.
02.10.2021 15:39 Magazin
Son olarak Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftiyle tatil için Bozcaada'ya giden Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'tan yeni bir paylaşım daha geldi. Bağ bozumu şenliğine katılıp üzüm toplayan ünlü çiftten Murat Dalkılıç, güzel oyuncu ile yeni karesini paylaşıp 'bağ bozumu' notunu düştü.