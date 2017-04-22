Geçtiğimiz yıl çıkardığı son albümü ‘Epik’ ile müzik listelerini alt üst eden ve hemen her konserinde enerjisiyle ve sahne şovlarıyla günlerce konuşulan pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, geleneği MOI Sahne konserinde de sürdürdü.
Sevilen isim, ‘fİZY Konserleri’ kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı verdiği konserinde gece boyunca bir an bile yerinde durmadı ve yine büyük beğeni toplayan bir sahne şovuna imza attı.
MOI Sahne’de gerçekleşen konserine başlamadan önce sevenlerine seslenen Dalkılıç ‘ Bu konsere, benim şarkılarımı sevdiği için değil; sevdiği insanı kırmamak için gelenler de vardır; ama ben, bu gece bu sahneyi onlara da sevdireceğim.’ dedi.
Sevilen sanatçı, muhteşem konserinde son albümü ‘Epik’te yer alan şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konserine yoğun ilgi gösteren sevenlerine teşekkür eden Murat Dalkılıç, bu yaz yeni single çıkaracağının müjdesini de verdi. Single için çalışmaların devam ettiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirten Dalkılıç ‘ Umarım yeni şarkımızı da seversiniz.’ dedi.
Murat Dalkılıç'tan yeni single!
Dalkılıç, verdiğikonserinde bu yaz single çıkaracağının müjdesini verdi.Müzik - 22 Nisan 2017 10:58
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