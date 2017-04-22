Murat Dalkılıç'tan yeni single!

Dalkılıç, verdiğikonserinde bu yaz single çıkaracağının müjdesini verdi.

Müzik - 22 Nisan 2017 10:58
Murat Dalkılıç'tan yeni single!
Geçtiğimiz yıl çıkardığı son albümü ‘Epik’ ile müzik listelerini alt üst eden ve hemen her konserinde enerjisiyle ve sahne şovlarıyla günlerce konuşulan pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, geleneği MOI Sahne konserinde de sürdürdü.
Sevilen isim, ‘fİZY Konserleri’ kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı verdiği konserinde gece boyunca bir an bile yerinde durmadı ve yine büyük beğeni toplayan bir sahne şovuna imza attı.

MOI Sahne’de gerçekleşen konserine başlamadan önce sevenlerine seslenen Dalkılıç ‘ Bu konsere, benim şarkılarımı sevdiği için değil; sevdiği insanı kırmamak için gelenler de vardır; ama ben, bu gece bu sahneyi onlara da sevdireceğim.’ dedi.


Sevilen sanatçı, muhteşem konserinde son albümü ‘Epik’te yer alan şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserine yoğun ilgi gösteren sevenlerine teşekkür eden Murat Dalkılıç, bu yaz yeni single çıkaracağının müjdesini de verdi. Single için çalışmaların devam ettiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirten Dalkılıç ‘ Umarım yeni şarkımızı da seversiniz.’ dedi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

MÜZİK HABERLERİ

  • 'Tektaş'ı 14 saatte rekor kırdı!
  • Yeni bir düet gelecek mi?
  • İstanbul'da "Balkan Ateşi"
  • Tuz gölünün ortasında!
  • Gülben Ergen yaza hazır!
  • İzmir için Sertab Erener vakti!
  • Rusya 'Eurovısıon'a katılmıyor!
  • Oğuzhan Koç'tan hızlı başlangıç!
  • Aydın Kurtoğlu'nun yeni single'ı
  • Cenk tarzı ile konuşulacak

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
  • Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!