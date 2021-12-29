Murat Evgin ve Meyra’dan muhteşem düet!

Murat Evgin sözü, müziği, orkestrasyonu kendine ait olan “Canım Annem” isimli yeni şarkısında Meyra ile düet yaptı. Sanatçıların, stüdyodan ilk görüntüleri paylaşıldı.“Canım Annem” şarkısının sözlerinden bir bölüm;Canım annem her şeyimsin,Allah’ım gözüne yaş değdirmesin.Canım annem sevincimsin,Bir sözünle dünyamı değiştirirsin.Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir,Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir annem!