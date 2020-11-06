Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti!
Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Sema Bekmez'in şeker komasına girdiği öğrenildi.
06.11.2020 15:23 Magazin
Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın 2000-2011 yılları arasında evli olduğu eski eşi Sema Bekmez vefat etti. Bir dönem ünlü isimlerin manajerliklerini yapan Bekmez'in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sema Bekmez'in ölüm nedeninin ise şeker koması bilgisi geldi. Şeker komasına giren Bekmez hastanede tedavi altına alındı ama kurtarılamadı.