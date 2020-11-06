Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti!

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın 2000-2011 yılları arasında evli olduğu eski eşi Sema Bekmez vefat etti. Bir dönem ünlü isimlerin manajerliklerini yapan Bekmez'in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sema Bekmez'in ölüm nedeninin ise şeker koması bilgisi geldi. Şeker komasına giren Bekmez hastanede tedavi altına alındı ama kurtarılamadı.