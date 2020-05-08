Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı!

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Murat Övüç hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte ünlü fenomenin o açıklamalarından satır başları..."Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu.""Sevgilim bir Ermeni, şu an Amerika’da. Ramazanda ailelere erzak dağıtmamı istedi.""6 yıl önce erkek arkadaşımla bir balıkçıda görüntülendik. Beni onunla vurmaya çalışıyorlar “Evli bir erkek” diye. Boşandı şu an evli değil!""Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu, anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha."