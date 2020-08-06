Murat Övüç özür diledi: "Yaptığım terbiyesizlikti"

Murat Övüç eylemden kovuldu!

Murat Övüç’ten sahnede Yeşim Salkım’a çirkin sözler…

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Övüç'ün açıklaması şu şekilde:"Artık bir şeyler söyleme zamanı geldi. Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum, lütfen özrümü kabul eylesin. Bu arada çalıştığım firmalara, işyerlerine, 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi tehdit telefonları geliyor. Bunu da yapan 20 kişilik bir örgüt... Tüm firmaları arayıp işlerimi iptal ettiriyorlar. Hiç sıkıntı değil hepsi iptal olsun, hepsini iptal edebilirsiniz. Yaptığım hatanın farkındayım Yeşim Salkım hanım efendiden özür diliyorum ama bir insanın ekmeğiyle oynanmaz, saygılarımı sunuyorum. Sizi çok seviyorum. "