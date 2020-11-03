Murat Övüç'ten tepki çeken sözler: "Gerizekalı halktan çok sıkıldım!"

Sosyal medyada yayınladığı videolarla fenomen olan Murat Övüç, kuaförde saçlarını boyatırken çektiği görüntüleri hesabında yayınlandı. Bunun üzerine takipçileri "İzmir'de deprem oldu, insanlar can derdinde" diyerek Övüç'ün paylaşımlarına tepki gösterdi.Sosyal medya fenomeni gelen tepkilere çok sert sözlerle karşılık verice ortalık karıştı.. Övüç'ün "Beyinsiz, gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! ‘O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun’ diyorlar! Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" sözleri tepkilere neden oldu.