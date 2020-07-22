Murat Övüç'ten tepki çeken sözler: "Ne olacak bu kadınlar?"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Kadına Şiddet konusunda enBursa'ya verdiği röportajda sarf ettiği sözler tepki çekti. Övüç'ün söylemleri sosyal medyada büyük tepki toplarken binlerce eleştirel yorum yapıldı.İşte Murat Övüç'ün tepki çeken o sözleri:“Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular... Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de...”