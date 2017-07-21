Murat Ünalmış sesiyle büyüledi!

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Murat Ünalmış, bu kez "Deli Gönül"ün yeni bölümünde seslendireceği "Yare Söyleme" türküsüyle gönülleri fethedecek.

Dizi - 22 Temmuz 2017 02:00
Fox TV'de ekrana gelen "Deli Gönül" dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde bağlamasıyla ve sesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Deli Gönül oyuncularının mutluluğu!

Deli Gönül oyuncularının mutluluğu!



Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği "Deli Gönül" dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, yeni bölüm için bağlamasını eline aldı. Soluk soluğa bir aşk hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen "Deli Gönül" için aylar öncesinden bağlama dersi almaya başlayan Ünalmış, ilk kez bir dizide saz çalıp türkü söyleyecek.

Yakışıklı oyuncu, yeni bölümde izleyenleri derinden etkileyecek türkü sahnesi için usta müzisyen Serkan Us’tan bağlama dersi aldı.


"Deli Gönül"ün dördüncü bölümünde bağlamasıyla ilk kez ekrana gelecek olan Murat Ünalmış, izleyenleri gözyaşlarına boğacak sahne ile ilgili duygularını “Babamın en büyük isteğiydi saz çalıp türkü söylemem. Deli Gönül’le birlikte babamın isteğini de yerine getirmiş olacağım.” sözleriyle dile getirdi.

Deli Gönül'ün günü değişti!

Deli Gönül'ün günü değişti!
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