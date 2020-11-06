Murat Ünalmış'tan Vahide Perçim'e veda!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolünde yer alan Murat Ünalmış, annesi rolünde oynayan Vahide Perçin’in diziden ayrılmasıyla duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yakışıklı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncuya “Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha birçok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim.” sözleriyle sevgisini dile getirdi.Murat Ünalmış, önceki akşam yayınlanan bölümde annesini kaybettiği sahnede sergilediği performans ile akıllarda iz bıraktı.