"Deli Aşk" filminin ilk tanıtımı yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?
Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin yeni filmi "Deli Aşk"ın ilk tanıtım videosu yayınlandı.
Sinema - 12 Ocak 2017 20:31
Cem Yılmaz, yapımcılığını üstlendiği Deli Aşk filminin ilk teaser'ını sosyal medya hesabından yayımladı. 10 Mart'ta vizyona girecek filmin tanıtım videosu büyük beğeni toplarken sinemasever şimdiden heyecana kapıldı.
Murat ve Emrah Kaman'ın senaryosunu yazdığı Deli Aşk filminin kadrosunda Emrah Kaman, Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.İşte çok beğenilen "Deli Aşk"ın teaser'ı;
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