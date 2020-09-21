Murat Yıldırım çileden çıktı: ''Ben bunu çözemedim...''

RTÜK, 11 yaşında bir çocuk tarafından kendisine atıldığı belirtilen ''Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim show tv de yayınlanan RAMO adlı dizide bıçaklanma sahnesini gördüm ve çok etkilendim lütfen diziyi sonlandırın'' şeklindeki mesaj şu cevabı verdi.''Sevgili Zafer; bu duyarlılkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımıın ekran duyarlılığı bizleri çok memnun ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza incelettireceğiz. Teşekkürler...''Ardından da bu mesajlaşma RTÜK'ün Twitter hesabından ''Çocuklarımız kırmızı çizgimizdir. Duyarlı yavrularımıza sonsuz teşekkürler...'' notuyla paylaşıldı.RTÜK'ün yaptığı paylaşımı gören RAMO dizisinin başrolü Murat Yıldırım, sert bir tepki göstererek şahsi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldırım şu mesajı paylaştı:''Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun Sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK’ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesinin maşallahlığına mı yanayım!!''