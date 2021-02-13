Murat Yıldırım: Dalış konusunda kendimi geliştirdim!

Çekimleri tamamlanan ve tüm Arap dünyasın da ve dünyada bir çok ülkede beyazperde de yer alacak olan Mako filminde Kaptan Murad karakterine hayat veren Murat Yıldırım “Dalış eğitimi başlangıçta benim için yeni bir deneyimdi, ama sonunda bu konuda kendimi geliştirdim” dedi.Mısır ve Arap sinemasında ilk köpekbalığı filmi olan Mako filminin çekimleri için Mısır ve diğer Arap ülkelerinde çekimlere katılan Murat Yıldırım “ Mısır ve diğer ülkelerde gördüğüm sevgi beni çok mutlu etti” diye konuştu