Murat Yıldırım 'Hastayım' dedi ama..

Magazin - 12 Mayıs 2017 06:00

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, önceki akşam Kansersiz Yaşam Derneği sponsorluğunda bir defilede podyuma çıkacaktı.Son anda "Hastayım" diyerek defileye katılmayan oyuncu, eşi İmane Elbani ve eşinin ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.Murat Yıldırım, “Hasta olduğum için defileye katılmadım. Bir kahve içip hemen eve dönüyorum” açıklaması yaptı.