Murat Yıldırım ile İman Elbani aşk tazeledi!

Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, sabahın erken saatlerinde çıktıkları balon turundan özel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınlamışlardı.Bu sefer Faslı güzel, eşi ile Kapadokya'nın tarihi dokusu içinde gezerken çektikleri videoyu sosyal Instagram'da paylaştı.Iman Elbani'nin, kalp emojisiyle birlikte "Sevgin ve beni desteklediğin için teşekkür ederim. Aşkın hayatımda olduğu için çok şanslıyım" mesajını yazdığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.