Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, sabahın erken saatlerinde çıktıkları balon turundan özel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınlamışlardı.
Bu sefer Faslı güzel, eşi ile Kapadokya'nın tarihi dokusu içinde gezerken çektikleri videoyu sosyal Instagram'da paylaştı.
"ÇOK ŞANSLIYIM"
Iman Elbani'nin, kalp emojisiyle birlikte "Sevgin ve beni desteklediğin için teşekkür ederim. Aşkın hayatımda olduğu için çok şanslıyım" mesajını yazdığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Murat Yıldırım ile İman Elbani aşk tazeledi!
Oyuncu Murat Yıldırım, beş yıldır evli olduğu Faslı eşi Iman Elbani'yi doğum günü kutlaması için sürpriz yapıp Kapadokya'ya götürdü.
26.10.2021 19:58 Magazin