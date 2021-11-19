Murat Yıldırım ilk kez açıkladı: "Bu anlatılacak bir şey değil"

Hakan Gence’nin YouTube'da yayınlanan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına bu hafta şu sıralar ‘Aziz’ dizisiyle gündemde olan Murat Yıldırım konuk oldu.Beş yıldır birlikte olduğu eşi Iman Elbani’ye ikinci görüşmelerinde evlilik teklifi ettiğini açıklayan oyuncu, “Bu anlatılacak bir şey değil. Yaşarsın, hissedersin, yıllarca tanıyor gibi sohbet edersin... Benim de hayatımda bir kere oldu” dedi.Yıldırım, programın devamında sette yaşadığı ilginç bir olayı da paylaştı. ‘Ramo’ dizisinin çekimlerinde kendisine boş diye verilen silahın içinde saçma olduğunu fark eden oyuncu “Tehlike atlattım. Ciddi bir olaydı’’ diye konuştu.Londra’da video çekerken birinin elinden telefonunu aldığını söyleyen Murat Yıldırım, arkasını döndüğünde bu kişinin oyuncu Colin Farrell olduğunu görüp şaşırdığını da anlattı.