Murat Yıldırım: "İyi niyetim kazandı!"

Uzun süren bir aranın ardından Ramo diziyle yeniden izleyicinin beğenisini kazanan Murat Yıldırım, kariyerinin ilk günlerinden bu yana uzanan hikayesini anlattı.Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldiği zamanlarda bile, aslında farklı bir mesleği olacağını hissettiğini söyleyen Yıldırım, “İstanbul’a giderken de aslında mühendislik için gitmediğimi, hayatımda farklı şeylerin olacağını hep hissettim. Bütün dönüm noktalarımı İstanbul’da yaşadım” dedi.Uzun bir aranın ardından Ramo dizisinde rol alan Murat Yıldırım, “Sevmediğim hiçbir senaryoda yer almadım, Ramo’ya da çok severek başladım.”Hayattaki en büyük sınavının iyi niyeti olduğunu ifade eden Yıldırım,“Bütün güzel şeyler de, kötü şeyler de iyi niyetimi yönetmemle ilintili oldu. Yönetemediğim çok zaman oldu ve hayatımın en büyük acılarını o zamanlarda yaşadım. Buna izin veren ben oldum, hep savaştım ama hep iyi niyetim kazandı. Yorumunda bulundu.İyi niyetinin bir armağanı olarak eşi İmane’yle tanıştığını da söyleyen Yıldırım, “Şimdi hayatımın en mutlu günlerini geçiriyorum. İyi niyetimin en büyük armağanı olarak verildi bana. Kendime yaptığım en büyüm iyilik İmane’ı sevmek. İmane ise kaderin bana yaptığı en büyük iyilik. Bütün iyi niyetlerimden kaybettiklerimin kazancı...” dedi.