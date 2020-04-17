Uzun süren bir aranın ardından Ramo diziyle yeniden izleyicinin beğenisini kazanan Murat Yıldırım, kariyerinin ilk günlerinden bu yana uzanan hikayesini anlattı.
Bütün Dönüm Noktalarımı İstanbul’da Yaşadım
Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldiği zamanlarda bile, aslında farklı bir mesleği olacağını hissettiğini söyleyen Yıldırım, “İstanbul’a giderken de aslında mühendislik için gitmediğimi, hayatımda farklı şeylerin olacağını hep hissettim. Bütün dönüm noktalarımı İstanbul’da yaşadım” dedi.
Uzun bir aranın ardından Ramo dizisinde rol alan Murat Yıldırım, “Sevmediğim hiçbir senaryoda yer almadım, Ramo’ya da çok severek başladım.”
İyi niyetim kazandı
Hayattaki en büyük sınavının iyi niyeti olduğunu ifade eden Yıldırım,
“Bütün güzel şeyler de, kötü şeyler de iyi niyetimi yönetmemle ilintili oldu. Yönetemediğim çok zaman oldu ve hayatımın en büyük acılarını o zamanlarda yaşadım. Buna izin veren ben oldum, hep savaştım ama hep iyi niyetim kazandı. Yorumunda bulundu.
En büyük armağan Imane
İyi niyetinin bir armağanı olarak eşi İmane’yle tanıştığını da söyleyen Yıldırım, “Şimdi hayatımın en mutlu günlerini geçiriyorum. İyi niyetimin en büyük armağanı olarak verildi bana. Kendime yaptığım en büyüm iyilik İmane’ı sevmek. İmane ise kaderin bana yaptığı en büyük iyilik. Bütün iyi niyetlerimden kaybettiklerimin kazancı...” dedi.
Murat Yıldırım: "İyi niyetim kazandı!"
Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, Hello dergisine verdiği röportajda hem kariyerini hem de eşi İmane ile olan aşkını anlattı.
17.04.2020 20:10 Dizi Galeri