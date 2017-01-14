Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kazanacak?

Kim Milyoner Olmak İster'i sunmaya hazırlanan Murat Yıldırım'ın alacağı ücret belli oldu.

Magazin - 14 Ocak 2017 09:46
Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kazanacak?
Kim Mİlyoner Olmak İster 2000'de başlamış, tam 14 yıl boyunca yarışmayı Kenan Işık sunmuştu.


Kenan Işık 21 Mart 2014'te kaza sonucu bitkisel hayata girince Zafer Ergin, İlber Ortaylı, Halil Ergün, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimler dönüşümlü olarak sunucu koltuğuna oturmuş, 2014 Eylül ayında ise bayrağı Selçuk Yöntem devralmıştı.



1 YILDIR EKRANDAN UZAK

Selçuk Yöntem programdan ayrılacağını açıkladı. Yerine oyuncu Murat Yıldırım ile anlaşıldı.

Posta'da yer alan habere göre; bir yıldır ekrandan uzak olan Murat Yıldırım aylık 150 bin TL alacak.

Başrolünü üstlendiği dizide bölüm başına 45 bin TL alan Murat Yıldırım, en son Gecenin Kraliçesi dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Murat Yıldırım'ın kısmeti 25 Aralık'ta İmane Elbani ile evlenince yeniden açıldı.

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