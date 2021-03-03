Murat Yıldırım: "O hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti!"

Instagram'dan "Bazı fanlara" başlığıyla bir paylaşım yapan Murat Yıldırım sert çıktı. Eşinin 5 kez bebek kaybettiğini belirten oyuncu, kendisini rol arkadaşı Esra Bilgiç'le yakıştırıp İmane Elbani'ye hakaret edenlere ateş püskürdü:"Normalde sosyal medyayı çok fazla takip etmediğimi sizde bilirsiniz! Ama bu benim dahi rahatsız olacağım boyutlara geldiği için yazıyorum.Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra’yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi.Benim de kanala ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük! Bu bir dizi ve profesyonel halimizle duruşumuzla devam edeceğiz. "