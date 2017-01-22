Fas'ın başkent Rabat'taki Suheyrat kentinde yapılan düğüne, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Faslı sanatçılar, çiftin arkadaşları ve akrabaları katıldı.
Murat Yıldırım ve İman Elbani'den ikinci düğün!
Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci düğünü Fas'ta yaptı.Magazin - 22 Ocak 2017 10:58
2016 yılının son günlerinde İstanbul'daki düğünle dünya evine giren ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti, Fas’ta ülkenin geleneklerine göre ikinci bir düğün daha yaptı.
Fas'ın başkent Rabat'taki Suheyrat kentinde yapılan düğüne, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Faslı sanatçılar, çiftin arkadaşları ve akrabaları katıldı.
Fas'ın başkent Rabat'taki Suheyrat kentinde yapılan düğüne, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Faslı sanatçılar, çiftin arkadaşları ve akrabaları katıldı.
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