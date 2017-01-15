Murat Yıldırım ve İmane Elbani'den ikinci düğün

Magazin - 16 Ocak 2017 06:00

2016 yılının son haftasında düzenlenen görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı güzel İmane Elbani,ikinci düğünü Fas'ta yapacak.Murat Yıldırım ve İmane Elbani çifti gelinin İstanbul'daki düğünü katılmayan akrabaları ve arkadaşları için 24 Ocak'ta Fas'ta düğün yapacak.Düğünü sadece gelinin arkadaşları ve akrabaları değil, damat Murat Yıldırım'ın Türkiye'den gidecek arkadaşları da katılacak.