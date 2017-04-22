Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!

Murat Yıldırım ile Özge Gürel'i buluşturan "İlk Öpücük" filminin çekimleri sürüyor. Çekimlere, Yıldırım'ın eşi ve Gürel'in sevgilisi de katıldı.

Magazin - 22 Nisan 2017 20:10
Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım ile güzel oyuncu Özge Gürel'in başrolünü oynadığı "İlk Öpücük" filminin Bursa'daki çekimlerine ikilinin partnerleri de geldi.

Yıldırım'ın eşi İmane Elbani ile Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu'na set görevlileri büyük ilgi gösterdi. Çayoğlu ve Elbani, gün boyu çekimleri takip etti ve ekiple fotoğraf çektirdi.

2004 tarihli Hollywood yapımı "50 İlk Öpücük"ün Türkiye uyarlaması olan filmin başrolünü Murat Yıldırım ile Özge Gürel paylaşırken yönetmenliğini ise Murat Onbul üstleniyor.

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