Murat Yıldırım zarar etti, kapattı!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım 1 yıl önce açtığı dükkanını kapattı.

Magazin - 01 Mayıs 2017 10:05
2016 yılının son günlerinde Faslı İmane Elbani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, bir yıl önce Bebek'te açtığı dükkanı, yüksek kira ve yüksek maliyet nedeniyle kapattı.

1 yıl önce görkemli bir törenle havyar satışı işine giren Murat Yıldırım, Bebek'teki dükkanını kapattı. Açılışında yakın arkadaşlarından destek gören Murat Yıldırım ticari hayatında beklediğini bulamadı. Kira ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle dükkanını kapatan Murat Yıldırım'ın şirketinin telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi. Murat Yıldırım ne kadar zarar ettiği ise bilinmiyor.

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