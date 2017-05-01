Murat Yıldırım zarar etti, kapattı!

Magazin - 01 Mayıs 2017 10:05

Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!

Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'ye sürpriz teklif

2016 yılının son günlerinde Faslı İmane Elbani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, bir yıl önce Bebek'te açtığı dükkanı, yüksek kira ve yüksek maliyet nedeniyle kapattı.1 yıl önce görkemli bir törenle havyar satışı işine giren Murat Yıldırım, Bebek'teki dükkanını kapattı. Açılışında yakın arkadaşlarından destek gören Murat Yıldırım ticari hayatında beklediğini bulamadı. Kira ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle dükkanını kapatan Murat Yıldırım'ın şirketinin telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi. Murat Yıldırım ne kadar zarar ettiği ise bilinmiyor.