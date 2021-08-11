Murat Yıldırım'a bomba partner!

"Ramo"nun final yapmasının ardından bir süre dinlenen Murat Yıldırım yeni sezonda "Aziz" isimli dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Zeynep Günay Tan’ın yapacağı dizi için bir süredir kadın başrol arayışı devam ediyordu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre son dönemin gözle oyuncularından biriyle anlaşmaya varıldı. Melisa Şensolsun, Eda Tezcan’ın yazdığı dizide Murat Yıldırım’ın partneri oldu. Şenolsun dizide Efnan karakterine hayat verecek.Eylül ayında çekimleri başlayacak olan dizide bu iki isim dışında, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar, Meral Çetinkaya ve Fırat Tanış da rol alacak.